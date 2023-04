Cosa è successo davvero tra Fedez e Luis Sal? I due, un tempo molto amici, hanno litigato? La verità è emersa durante la puntata di Striscia la Notizia, in seguito alla consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli al rapper, l’ottavo della sua carriera. Il motivo? Il suo recente viaggio di famiglia a Dubai, con la moglie Chiara Ferragni ed i figli. Ma si è parlato anche di presunta crisi con la moglie e dell’amicizia con Luis Sal.

Fedez è stato accusato di mancata coerenza in seguito al suo recente viaggio a Dubai con l’intera famiglia. Per questo, dopo la grande polemica social, Valerio Staffelli ha raggiunto il rapper incalzandolo:

Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?

La replica di Fedez non si è fatta attendere:

Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì.

Ma come ha commentato le voci di una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni? Il rapper ha smentito ironizzando: “Allora ci stringeremo di più”. A proposito delle spese pazze a Dubai, ha aggiunto: “Uno può spendere i propri soldi come vuole”.

Infine ha detto la sua sulla chiacchierata presunta lite con l’amico Luis Sal, scomparso dal podcast Muschio Selvaggio:

In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone.