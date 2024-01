Momenti di litigi croccanti al Grande Fratello? Non in Casa ma quasi. Secondo i gossippari, sembra che due famiglie abbiano litigato su Instagram.

L’indiscrezione (da prendere con le pinze) arriva da Deianira che ci parla di un possibile litigio su Instagram minacciando – addirittura – diffide reciproche.

Un conoscente mio e di Amedeo ci ha appena informati che stanotte pare due famiglie di concorrenti al Grande Fratello abbiano litigato su Instagram in privato minacciando diffide.

Trovo davvero orribile litigare per queste cose, innanzitutto i concorrenti sono pagati e poi si espongono tra loro e lo sanno benissimo che il gioco consiste in questo, le famiglie dovrebbero un po’ smetterla di mettersi in mezzo fanno solo un guaio ai loro cari.

Pensate alla gente che veramente va a LAVORARE! Non possiamo dire i nomi ma lo vorremmo dire tanto credetemi che quando sento queste cose davvero io per prima resto basita! Chi ha il pane non ha i denti!