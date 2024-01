Federico “molesto” con Letizia? Il web chiede la squalifica – VIDEO

Se vi stavate perdendo gli ultimi gossip dalla Casa del Grande Fratello preparatevi, perché Federico Massaro sta facendo parlare di sé, ma stavolta non per le sue classiche discussioni con Perla oppure i momenti di crisi con Vittorio.

Federico “molesto” con Letizia? Il web chiede l’espulsione

Da quando ha messo piede nella Casa a dicembre, Federico ha fatto parlare di sé per una serie di motivi particolarmente scottanti. Inizialmente, era famoso per la sua amicizia con Vittorio, ma ora sembra che abbia preso una strada ben diversa, e non in senso positivo.

Le ultime ore sono state un vero tsunami online per il modello della Casa. Sui social sono spuntati video che lo ritraggono in situazioni imbarazzanti e decisamente inaccettabili con un’altra coinquilina, Letizia Petris.

Nel primo video, Federico decide di diventare il protagonista di un remake bizzarro di “Mani sul sedere senza permesso”. Sì, avete capito bene.

In cucina, tra gli sguardi incuriositi degli altri coinquilini, lui è andato dritto al punto toccando il sedere di Letizia senza chiedere il permesso.

La risposta della fotografa è da applausi:

Cosa fai? Cosa tocchi? Ho ucciso per molto meno.

Ma non pensate che sia finita qui.

Nel secondo video, la scena si sposta in camera da letto. Federico si è avvicinato a Letizia che si trovava di spalle.

Il modello sembra che stia cercando di aggiungere il suo tocco artistico al lato B della ragazza.

I follower del Grande Fratello sono letteralmente in rivolta, e molti chiedono la testa di Federico.

Alcuni addirittura parlano di squalifica immediata.

Attualmente Federico è in nomination insieme ad altri coinquilini. Sarà interessante vedere se il pubblico deciderà di dargli il benservito per questi comportamenti o se il programma stesso prenderà provvedimenti seri.

Ecco il VIDEO:

Guardate che porco Vittorio che poggia il pacco sul sedere di Letizia… Ah non è Vittorio ma FEDERICO?? Lo stesso che ha detto a Greta: “Se vuoi ti faccio vedere il pisello!” E dov’è il gobbo moralizzatore col dito alzato???#GrandeFratello pic.twitter.com/XtSw44dxVe — Greta-It’sMe (@GretaOhmg) January 23, 2024