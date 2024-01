Fortissimo scontro in diretta tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero del Grande Fratello. Dopo il faccia a faccia, l’attrice nel corso della pubblicità, ha svelato le sue sensazioni.

Con Perla è cominciato per gioco, e la cosa mi faceva anche ridere, ci giocavo su. Poi mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano a suo servizio. Lei fa molto poco in casa. Sei individualista, pensi solo a te stessa. Ha portato qui dei modi da boss.

Queste le parole di Beatrice utilizzate durante la diretta del Grande Fratello.

Nel corso di un fuori onda dopo la lite, Beatrice Luzzi ha utilizzato parole fortissime nei confronti di Perla:

Ecco il VIDEO: cosa ne pensate?

non so voi ma io ho riso tutto il tempo. #GrandeFratello #Luzzers pic.twitter.com/gRo0yT998c

xchè amo Madre ?

xchè con proprietà di linguaggio, logica, contenuti, determinazione, classe, stile

SMONTA PEZZO PER PEZZO I DELIRI GREZZI DI TUTTI I CAFONCELLI RATTI ( poracci loro🐀)

YOU MESSED WITH THE WRONG BITCH👑🔥

NEXT PLEASE ✈️#GrandeFratello #Luzzers #casaluzzi pic.twitter.com/oQGKSedhfw

— justVelvetRope ⬛️ 🔜 (@baboonjazzsoon) January 24, 2024