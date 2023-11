Dopo il bacio infuocato tra Paolo Masella e Letizia Petris, le cose tra i due concorrenti del Grande Fratello non sembrano proseguire per il verso giusto.

Letizia prende le distanze da Paolo dopo il bacio

Letizia, dopo l’avvicinamento, ha preso un po’ le distanze facendo impensierire Paolo che ha cercato immediatamente un chiarimento:

Se ti senti a disagio a me dispiace. Punto. Posso essere dispiaciuto a volte? Mica per altro. Mi dispiace che con me ti senti a disagio perché è normale, è la situazione. Lo capisco. Però ci posso rimanere male?

Letizia Petris ha provato a spiegarsi:

Non è che sono a disagio, sono imbarazzata. Imbarazzo e disagio sono simili? No, l’imbarazzo è negativo, il disagio è positivo. Ma io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere. Ne abbiamo già parlato. Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare.

Paolo Masella ha cercato di rassicurare la sua compagna d’avventura:

Ma proprio perché io voglio che tu faccia il Grande Fratello con tutti non solo con me, non voglio che tu ti senta a disagio con me, ma permetti che ci resto male? Pure il fatto che ti imbarazzi a starmi vicino.

Letizia Petris ha concluso:

Non mi appesantire ti prego, mi appesantisco così.

Incominciamo bene…