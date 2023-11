Heidi Baci, ospite di Casa Chi dopo il Grande Fratello, svela cosa ne pensa della vicinanza tra Paolo Masella e Letizia Petris che, proprio in queste ore, hanno deciso di viversi la loro attrazione.

L’ex concorrente ha raccontato che, dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello, è tornata a concentrarsi su se stessa: “Sto molto meglio, ho messo a posto un po’ di cose, anche i miei stanno meglio”.

Attualmente Heidi non sta pensando a un rientro nel Loft:

Non ho voglia di tornare, soprattutto in questo momento, la presenza di Massimiliano sarebbe fastidiosa per me. Me lo sto godendo da spettatrice e va bene così.

Massimiliano? Non ho saputo ben gestire la situazione anche a causa del giudizio che si vive all’interno della Casa, soprattutto per una persona riflessiva come me.