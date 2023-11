Letizia Petris e la confessione h0t al Grande Fratello: la rivelazione a Paolo scandalizza i social

Letizia Petris non sa ciò che sta accadendo fuori dalla Casa del Grande Fratello, ma probabilmente potrebbe essere messa al corrente proprio nella puntata di domani. Mentre lei si preoccupa di dare una certa immagine di sé, oltre alle parole della sua ex fidanzata, è la stessa gieffina a tradirsi, pensando ingenuamente di non essere sentita.

Letizia Petris e la confessione h0t a Paolo Masella

Una conversazione con il macellaio Paolo Masella di qualche giorno fa, si è subito trasformata in una confessione h0t che ha scandalizzato alcuni utenti social. A riprendere quanto detto (e non detto) sono stati proprio gli amici dell’ex Twitter così come i colleghi di Biccy.it, che hanno riportato l’emblematica conversazione.

I due gieffini erano impegnati in conversazioni piccanti, quando ad un certo punto il macellaio ha confidato: “Con mia sorella mai sei matta!”. “Non tua sorella…”, ho ha pungolato la Petris. In tutta risposta Paolo ha proseguito: “Non c’è cosa più divina…”, lasciando il ‘detto’ a metà.

Ci sarebbe infatti un detto particolarmente h0t che reciterebbe così: “non c’è cosa più divina che sco***rsi la cugina”. E secondo diversi utenti social, pare proprio che il riferimento fosse quello. Ma non è tutto.

Mah..io non lo direi con certezza — Claudia (@Claudia9390) November 12, 2023

A ‘sconvolgere’ è stata ancora una volta Letizia, quando ha esclamato: “Ho fatto anche quello!”, per poi scoppiare a ridere.