La Rondine è una delle canzoni più popolari dell’artista italiano Mango, pseudonimo di Giuseppe Mango. Questa canzone, come molte delle sue opere, è caratterizzata da una profonda liricità e da un’intensa espressività musicale. La figlia Angelina omaggia il padre scomparso con la canzone La Rondine nella serata di venerdì delle cover a Sanremo 2024.

La Rondine di Mango: la storia della canzone

Quando Mango ha pubblicato La Rondine, traccia del suo album Disincanto del 2002, Angelina Mango, la sua bambina, aveva appena un anno. Angelina, figlia di Mango e Laura Valente, è nata nel 2001, poco prima che suo padre presentasse la canzone al Festivalbar.

Era l’anno in cui Luciano Ligabue ha trionfato nella categoria singoli con Tutti vogliono viaggiare in prima e Tiziano Ferro è stato premiato come rivelazione con Rosso relativo.

La Rondine è diventata una delle canzoni più amate di Mango e probabilmente è una delle preferite di Angelina, dato che ha deciso di eseguirla al Festival di Sanremo 2024, accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, durante la serata delle cover.

Mango è un pilastro della musica italiana, autore di successi come Oro, Mediterraneo, Bella d’estate e Lei verrà. Nel 2002, ha raggiunto un altro grande successo con La Rondine. Infatti, la canzone è rimasta per 26 settimane nella classifica singoli italiana.

Insieme a Oro, è la sua traccia più riprodotta su Spotify, con oltre 14 milioni di ascolti, un numero destinato a crescere dopo l’esibizione di Angelina a Sanremo 2024.

Il testo de La Rondine

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmhNonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliatoNon lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un’altra voltaNonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliatoMy loveNonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato