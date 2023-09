La Pupa e il Secchione torna su Italia 1: chi conduce il programma e da che nomi sarà composta la nuova giuria? TVBlog ufficializza tutti i dettagli comprese le nuove linee guida del programma che strizzava l’occhio al trash.

Da pochi giorni sono iniziate le registrazioni del programma di Italia 1 che, dopo moltissimi anni, torna nuovamente nelle mani di Enrico Papi con una giuria tutta rinnovata:

Ma torniamo alla Pupa e il secchione che avrà dunque un nuovo conduttore e non solo. Giuria pure nuova con due personaggi i cui nomi sono già trapelati dal web, in particolare sul profilo social di Deianira Marzano. I due nomi in questione sono di Aldo Montano e Paola Barale . TvBlog ha verificato e saranno (anzi sono) davvero loro due i giurati della prossima edizione de La pupa e il secchione. Possiamo pure aggiungere nel magnifico plateau la giornalista Candida Morvillo .

Pure questo programma dovrà regolarsi rispetto ai nuovi diktat. – prosegue TVBlog – Certo per lo show condotto da Enrico Papi tutto sarà più semplice, essendo un programma registrato e che sarà poi montato in post produzione. Compito di certo più difficile per il Grande fratello, essendo un programma questo completamente in diretta, soprattutto nella versione 24 ore.