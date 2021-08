Ambra Lombardo intervistata tra le pagine di DiPiù, lancia la bomba riguardante Kikò Nalli e la ex moglie Tina Cipollari con la quale condivide anche l’amore per i tre figli nati dal loro matrimonio.

Kikò Nalli ancora innamorato di Tina Cipollari? La ex sgancia la bomba

Kikò è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie.

Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi.

La ex concorrente del Grande Fratello appare ancora molto legata a Kikò Nalli tanto che se tornasse indietro sarebbe anche disposta a dargli un’altra possibilità.

Ambra Lombardo ha anche confessato dell’interesse provato per un imprenditore dopo la relazione con Kikò.

Purtroppo questa storia è finita molto male perché lui pareva più interessato alla sua popolarità che alla voglia di mettere in piedi una storia d’amore seria.

Ex che parlano di ex che dicono di essere ancora innamorati degli ex?