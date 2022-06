Katia Riccarelli dopo la sua esperienza nella Casa, avrebbe ricevuto una nuova proposta da Signorini: opinionista del Grande Fratello Vip. La cantante, inoltre, sarebbe anche stata contattata da Carlo Conti per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza da settembre.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Ricciarelli avrebbe rifiutato entrambe le proposte televisive, scatenando un commento di Tina Cipollari che ha voluto dire la sua tramite Instagram.

Commentando un post di TrashTvStellare, così come riportano gli amici di Novella2000, la burrosa opinionista ha scritto:

Spero non ci ripensi . Meno male che non è interessata !



Tra Tina Cipollari e Katia Ricciarelli pare non correre buon sangue.

La ex moglie di Pippo Baudo durante la sua permanenza in Casa aveva raccontato un episodio che l’ha vista confrontarsi con l’opinionista nel corso di “Selfie, le cose cambiano”:

Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a! – è sbottata – E’ successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo.