Juliana Ghidini è la fidanzata del famoso cantante Mr. Rain. La coppia è insieme dal 2017 e la loro storia d’amore è molto riservata.

Juliana Ghidini è una giovane donna con una grande passione per i cani.

Su Instagram, si descrive come una “amante dei pisolini e dei cani”. Nonostante il successo del suo fidanzato, la coppia appare molto riservata.

Juliana Ghidini e Mr. Rain sono innamoratissimi e viaggiano spesso insieme. L’anno scorso, ad esempio, hanno fatto un bel viaggio romantico in Grecia.

Juliana ha pochi scatti su Instagram, ma alcuni tra questi la ritraggono proprio insieme al fidanzato.

Mr. Rain ha rivelato quanto la presenza di Juliana sia stata fondamentale nella sua vita:

Mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato a mostrarmi per come sono, senza vergognarmi di insicurezze, timidezza, paure, problemi. È stata il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto.

Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine.