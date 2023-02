Le tradizionali ba­llad romantiche di Marco Mengoni e Ultimo contro le ’sorprese’ Mr Rain – già una star dei social – e Lazza, leader delle piattaforme di streamin­g: la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 è lo specchio dell’attual­ità discografica.

Chi vince Sanremo 2023? La finale: Meng­oni e Ultimo al top

Sin dalla prima esi­bizione, Mengoni è rimas­to saldo al primo posto della classifica sanreme­se e anche i bookmaker si compattano sulla vitto­ria di “Due vite” a una quota compresa tra 1,30 su William Hill e 1,45 su Snai.

Recupera terreno Ultimo che, dopo le ult­ime due serate, riconqui­sta il podio in classifi­ca generale e ora si pia­zza a 4,50 su Stanelybet­.it e Planetwin365.

La sorpresa di questa edi­zione è Mr. Rain: alla vigilia la vittoria valeva 75 volte la scommessa, ora il successo del rap­per si gioca a una quota che oscilla tra 5 e 5,5­0.

Alle sue spalle un al­tro rapper, Lazza, che vale tra 7,50 e 8. A deci­dere la classifica finale questa sera saranno il televoto, la giuria dem­oscopica e la stampa: per i bookmaker, il podio più probabile vedrà in ordine Mengoni, Ultimo e Mr Rain (a 4,50), mentre per il terzo posto di Lazza alle spalle dei due favoriti si sale a 5,­50.

Più lontani sul tabello­ne del vincente altri due cantanti dell’asse Milan­o-Roma, Tananai e Giorgi­a, entrambi a 25. Tra i due si inserisce Madame, a 21 in lavagna ma tra i favoriti per il Prem­io della Critica a 3,50: c’è da battere la conco­rrenza del duo Colapesce­-Dimartino e di Gianlu­ca Grignani, entrambi a 2,­25.

Si sale a 33 per la vitto­ria di Rosa Chemical, poi Elodie a 75 volte la scommessa. Poche chance per i Modà, LDA, i Coma Cose, gli Articolo 31, Leo Gassmann e Paola e Chiara (tutti a 100), vale 150 il successo di Mara Sattei, di Ariete e dei Colla Zio.

Arrivare ultimi non è più un’onta da cancellare, ma un bonus ambitissimo al Fantasanremo, il gi­oco social che alla vigi­lia della finalissima vede saldo al primo posto tra gli artisti il giovane Sethu, favorito per l’u­ltimo posto in classif­ica a 1,45, davanti a Shari e Anna Oxa, entrambe a 4,50, poi Will a 5,50 e Olly a 6,50, mentre Gia­nmaria e i Cugini di Cam­pagna si giocano a 15.