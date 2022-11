Si aggiungono nuovi tasselli alla delicatissima storia che coinvolge Julia Elle (meglio conosciuta come Disperatamente mamma), il suo ex compagno Paolo Paone ed i suoi figli Chloe e Chris.

Paolo Paone ha svelato di non essere il padre biologico di Chris, secondogenito della webstar. Di contro, Julia Elle ne aveva attribuito la paternità lasciando intuire di essere stata lasciata da sola durante la loro crescita.

Disperatamente mamma, aveva scritto tutto questo anche nel suo libro, creando empatia con il suo pubblico che, in questi anni, aveva attaccato Paolo Paone etichettandolo come un padre assente.

Paone, dopo avere svelato di non essere il padre di Chris, ha anche lasciato intuire di avere problemi a vedere i figli.

Inizialmente Julia Elle ha affermato che la situazione verrà affrontata nelle sedi opportune ma poi, inevitabilmente, ha confermato che Chris non è figlio di Paolo Paone, aggiungendo un presunto retroscena molto preoccupante:

Il padre di Chloe è sempre stato violento, ha fatto vivere un inferno a me e mia figlia finché non siamo riuscite a scappare. Dopo urla, insulti e minacce, una persona che lavorava con lui e che io ringrazio, mi ha dato il numero di un centro antiviolenza.

Nel libro parlavo di lui concordando una versione all’acqua di rose ed a lui stava bene che la verità non venisse fuori ed io tutelavo i miei figli. Io ho subito violenze, minacce di morte e insulti.

Quello che non c’è nel libro è che il giorno in cui io decido di andarmene via lo faccio perché, dopo anni in cui mi minacciava di morte, un giorno ha preso un coltello della cucina puntandomelo alla gola e dicendomi che mi avrebbe ammazzato, davanti a Chloe.

Se lo avesse fatto davvero io non avrei più potuto difendere mia figlia. Quindi l’ho presa e siamo scappate.