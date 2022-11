Julia Elle, meglio conosciuta come Disperatamente mamma, è intervenuta dopo le parole del suo ex compagno Paolo Paone che ha svelato di non essere il padre di Chris. La scrittrice ha confidato cosa sarebbe accaduto tra le mura di casa: violenze e minacce.

Julia Elle, verità shock su figli e l’ex Paolo: “Mi picchiava e minacciava”

Speravo che il silenzio potesse tutelare i miei figli ma, dopo tutto quello che è stato detto, credo che ci voglia la verità. La versione dei fatti che racconto nel mio libro è una versione che non voleva mettere nelle mani di chiunque le fatiche che ci sono dietro. Il padre di Chloe è sempre stato violento, ha fatto vivere un inferno a me e mia figlia finché non siamo riuscite a scappare. Dopo urla, insulti e minacce, una persona che lavorava con lui e che io ringrazio, mi ha dato il numero di un centro antiviolenza.

Julia Elle prosegue:

Nel libro parlavo di lui concordando una versione all’acqua di rose ed a lui stava bene che la verità non venisse fuori ed io tutelavo i miei figli. Io ho subito violenze, minacce di morte e insulti. Quello che non c’è nel libro è che il giorno in cui io decido di andarmene via lo faccio perché, dopo anni in cui mi minacciava di morte, un giorno ha preso un coltello della cucina puntandomelo alla gola e dicendomi che mi avrebbe ammazzato, davanti a Chloe. Se lo avesse fatto davvero io non avrei più potuto difendere mia figlia. Quindi l’ho presa e siamo scappate.

La storia di Chris

Julia Elle parla anche della storia di Chris, il suo secondogenito:

La storia di Chris è la storia di un altro uomo. Una persona che ha scelto di non essere suo padre. Adesso la loro storia dei miei figli è nelle di chiunque, ed io non avrei voluto per proteggerli. Chris e Chloe conoscono la loro storia, Riccardo conosce la mia storia, la mia famiglia ed i miei amici conoscono la nostra storia. Tutti conoscono la mia storia ma non voi. E devo spiegare perché ho scelto di fare così. Paolo non è la persona che mi ha abbandonato quando ero incinta ma è la persona che mi ha maltrattata per anni e non ha mai mantenuto Chloe e non so in che modo la verità possa essere meglio della menzogna che lo tutelasse.

Gli screen con le minacce

Julia Elle ha anche pubblicato gli agghiaccianti screen con le minacce del suo ex compagno: