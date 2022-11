L’articolo di Julia Elle, conosciuta anche come Disperatamente mamma, è il focus che più vi sta incuriosendo in settimana e l’avete letto incessantemente. Per questo motivo, vogliamo farvi un update, aggiornando sulla questione dei figli e del suo ex compagno Paolo Paone che, proprio di recente, ha svelato di non essere il padre del secondogenito Chris.

Julia Elle, Disperatamente mamma: il caso dei figli, Facchinetti difende il suo ex Paolo Paone

Dopo libri per Mondadori, format web e pubblicità, Julia Elle è stata ospite pure di Caterina Balivo, svelando quanto fosse difficile crescere due figli da sola. Disperatamente mamma ha avuto la sua primogenita da Paolo Paone e, dopo essersi lasciati, secondo ciò che ha sempre dichiarato, un nuovo riavvicinamento le ha regalato il secondo figlio.

Paolo, successivamente, l’avrebbe lasciata facendole crescere i figli da sola (queste, almeno, le sue “accuse”).

Le follower, empatizzando con lei, hanno sempre puntato il dito contro Paolo Paone, accusandolo di essere stato un padre assente. Ed invece, a quanto pare la verità potrebbe essere un’altra.

Paolo, infatti, ha spiegato sui social di non essere il padre di Chris, il secondogenito. Ma non solo. A quanto pare Julia Elle gli vieterebbe di vedere i bambini:

Non ho mai fatto proclami sui social ma, oggi, in considerazione del fatto che alcuni aspetti della mia vita privata hanno assunto connotati pubblici, mi vedo costretto a questa dichiarazione così da fare chiarezza e sciogliere alcuni spiacevoli equivoci che mi vedono, mio malgrado, coinvolto. Scelgo, pertanto, di rispondere, pubblicamente, una volta per tutte, agli interrogativi che mi vengono continuamente posti circa il fatto che io sarei/sarei stato un padre manchevole nei confronti del mio secondo genito. Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti poiché non sono il suo padre biologico. Mi vedo costretto a questa precisazione non soltanto per correttezza nei confronti del pubblico ma anche e soprattutto perché stanco e fiaccato da anni di commenti che mi accusano di non essere un buon padre per Chris. Mio malgrado, sebbene io lo desideri con tutte le mie forze e abbia cresciuto Chris come fosse il mio bambino, ho dovuto prendere atto che non posso essere per lui il papà che avrei voluto e potuto essere.

In merito è intervenuta la sorella di Paone (specificando che il fratello avrebbe ospitato la sua ex incinta di un altro) ed anche l’attuale fidanzata che ne ha tessuto le lodi.

Disperatamente mamma, ha successivamente rotto il silenzio, svelando che l’argomento verrà affrontato nelle sedi opportune:

A tal proposito, anche Francesco Facchinetti è voluto intervenire in merito:

