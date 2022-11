Della storia di Julia Elle (Disperatamente mamma) ci siamo occupate praticamente per prime, in tempi non “sospetti”. La blogger si è trovata costretta ad intervenire in prima persona dopo le parole del suo ex compagno Paolo Paone che ha svelato di non essere il padre naturale di Chris, il suo secondogenito.

Julia Elle “ripulisce” il suo profilo dopo le accuse shock al suo ex

Disperatamente mamma ha sempre affermato di aver avuto Chloe (primogenita) e Chris da Paolo Paone e, proprio su questo ha creato libri e web serie, lavorando insieme al suo ex.

Dopo la verità di Paone sulla sua paternità, Julia Elle si è trovata costretta a confermare le parole del suo ex, svelando una presunta (scomodissima) faccenda: Paolo l’avrebbe picchiata e minacciata con un coltello davanti alla figlia.

In questi anni Disperatamente mamma è andata anche in televisione, raccontando di essere stata abbandonata dal suo ex compagno che, nel frattempo, dice di non riuscire a vedere i bambini.

Julia Elle intervenendo su Instagram, ha accusato Paolo Paone di essere violento fino a costringerla a scappare di casa con la figlia Chloe.

A sostenere Paone è intervenuto Francesco Facchinetti ed hanno detto la loro anche la sorella e l’attuale fidanzata.

Disperatamente mamma dopo il suo video “denuncia” avrebbe incominciato a “ripulire” il suo profilo su Instagram togliendo le storie dove compariva serena con il suo ex compagno (si mostravano come una perfetta famiglia allargata).

La foto che smaschera le bugie

Julia Elle ha letteralmente “sconvolto” i fan che, fin da subito, hanno incominciato a scovare foto e incongruenze. “Eravamo sole? Stesso vestito, stesso gioco, stessa pettinatura, stessa porta …. scommetto che è anche lo stesso giorno! Chissà quante stories e post basati su bugie”, si è domandato un utente su Twitter mettendo a confronto due vecchi post, uno pubblicato dalla blogger e l’altro proveniente dall’account del suo ex Paolo Paone.

Nel primo compaiono la blogger e la figlia Chloe insieme. “Mi ricordo la prima volta che abbiamo visto quella porta, eravamo io e te (Chloe), era un periodo difficile e eravamo sole”, scrive Julia Elle nella descrizione, ma in un’altra foto (identica) nei vestiti e nei dettagli c’è anche l’ex Paolo Paone.

Un post condiviso sulla pagina Instagram di Paone in un’altra data che svela che in quel momento era insieme a loro.

Chi sta mentendo tra i due?