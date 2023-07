Paura per Jovanotti: ricoverato in ospedale dopo una caduta in bici, ecco come sta – VIDEO

Paura per Jovanotti ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente in bicicletta. Il cantautore si trovava in vacanza con la moglie a Santo Domingo e ne aveva approfittato per fare un giro tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore in tre punti.

A dare la notizia ai suoi fan è stato lui stesso, pubblicando due video su TikTok, dove spiega che dovrà essere operato. “Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti”, ha affermato Lorenzo, “fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio”.

“Devo operarmi”, nel video Jovanotti continua:

Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: ‘Qui va operato’. È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po’ di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po’ di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l’operazione.

Come è successo? Le dinamiche dell’incidente

Nonostante sia visivamente provato dal dolore, Jovanotti non ha perso il sorriso:

Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, tra l’altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti. Dai c’è di peggio, sono a posto.

Sul suo profilo Instagram il cantautore ha condiviso un video per i suoi follower dal letto dell’ospedale dove è attualmente ricoverato:

Buona domenica a tutti. Sono qui immobilizzato sul letto, la notte è passata tra i dolori però oggi mi operano. Un chiodo nel femore, di titanio, e una placca sulla clavicola. Ho fatto un gran volo. Sono fortunato, è andata bene, poteva – come si dice in questi casi – andare peggio, ma poteva anche andare meglio. Ovvero rimanere qui in vacanza, prendere il sole, stare qui con la mia Fra, con questi amici che hanno questo posto qui nella Repubblica Domenicana dove ci hanno invitato. Mia figlia Teresa è a casa, in Italia che lavora. Vabbè dai oggi mi operano ragazzi. Grazie veramente per l’affetto travolgente. Siete fantastici.

