Non tutti sanno che Luciana Littizzetto è mamma di due figli. I loro nomi sono Jordan e Vanessa e di loro ne parla nel libro “Io mi fido di te”, in cui racconta la sua storia di affido. La comica ed attrice, infatti, ha preso in affido i suoi figli quando avevano rispettivamente 9 e 12 anni.

Jordan e Vanessa, chi sono i figli di Luciana Littizzetto

Nella decisione di prendere in affido i suoi due figli, Jordan e Vanessa, Maria De Filippi ha avuto un ruolo fondamentale. Lo ha raccontato la stessa Luciana Littizzetto ospite della trasmissione Verissimo. La conduttrice di C’è posta per te aveva già intrapreso il medesimo percorso con l’affido del figlio Gabriele:

Maria aveva già iniziato questa esperienza a cui io avevo pensato, ma ero anche un po’ preoccupata per la mia notorietà. E Maria mi ha detto: ma che ti importa, farai la madre come sai fare tu, noi facciamo questo mestiere, altre ne fanno un altro. Allora lì ho preso coraggio.

Lucianina aveva anche ricordato il primo incontro con i figli:

Loro erano già più grandicelli ed erano rimasti in comunità per tanto tempo proprio perché si sceglie di non dividere i fratelli. Infatti quando mi hanno detto che erano due mi sono un po’ spaventata, poi ho detto se il destino è questo che destino sia.

La Littizzetto ha anche ammesso di aver sofferto perché i suoi figli, che oggi hanno 27 e 23 anni, non l’hanno mai chiamata mamma:

Penso in un certo senso che sia comprensibile perché, a differenza dei bimbi dati in adozione che magari non hanno mai conosciuto i genitori, i bambini in affido la mamma l’hanno conosciuta, ci hanno vissuto. Quindi quando sono con gli altri dicono mia mamma, poi a casa mi chiamano Lù.

Jordan e Vanessa sono metà italiani e metà kosovari. “Abitavano in comunità, dove facevano una vita abbastanza normale”, aveva raccontato la conduttrice.