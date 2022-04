Nel corso dell’esame incrociato delle testimonianze, la difesa di Amber Heard ha voluto trasmettere un video. Nelle immagini shock di circa un paio di minuti, si vede chiaramente Johnny Depp mentre si versa un bicchiere di vino imprecando contro la moglie senza un apparente motivo.

Nel corso della nuova udienza nel tribunale di Los Angeles dove si sta svolgendo il processo per diffamazione intentato dall’attore nei confronti della sua ex moglie che lo accusa di violenza domestica, emergono nuovi inquietanti dettagli.

Johnny Depp, pur ammettendo i suoi problemi con l’alcol, ha negato con forza di avere utilizzato della violenza nei confronti di Amber Heard.

Dopo gli scatti del dito mozzato che Amber gli avrebbe causato spaccandogli una bottiglia di vetro addosso, nel corso dell’udienza di ieri è stato mostrato un nuovo documento.

Nel video che potete trovare a seguire, si vede chiaramente Depp sbattere gli sportelli della loro cucina visibilmente ubriaco e stordito. L’attore si è anche versato un enorme bicchiere di vino rosso e, dopo essersi accorto che il telefono stava registrando di nascosto, ha perso la testa.

Amber Heard in aula è apparsa visibilmente traumatizzata ed è scoppiata a piangere.

L’attore, dopo le domande in aula, ha continuato a negare le presunte violenze:

È possibile che fossi ubriaco. Mi sono versato un grande bicchiere di vino. L’ho ritenuto necessario. Non stavo cercando di intimidire. Se fosse stata intimidita, perché mi avrebbe filmato? Se avesse avuto paura di morire come dice, perché non se ne sarebbe semplicemente andata?