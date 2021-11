L’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, Jo Squillo, si è raccontata nell’ultima puntata di Casa Chi, il format web di Chi Magazine. La cantante e dj ma dimostrato di non avere peli sulla lingua ed ha svelato chi è la persona più vera e colei che ha creato maggiori “problemi” nella Casa.

Jo Squillo ha cercato di legare con tutti e soprattutto con tutte le Vippone della Casa, ed a Casa Chi ha svelato chi è stata a suo dire la concorrente più vera:

La persona più vera e sincera all’interno del Grande Fratello Vip? Ci sono tante belle persone e tante belle storie. Molti hanno storie toste e importanti. Una donna che per me è stata una vera sorellina è stata Carmen Russo , una donna piena d’amore incapace di offenderti. Accomodante, sopporta, sopporta… voi non sapete quante ne abbiamo sopportate con la Katia Ricciarelli .

Se Carmen Russo è la più sincera, Katia Ricciarelli sarebbe la privilegiata del GF Vip:

Jo ha spiegato qual è stato l’episodio che l’ha ferita maggiormente ed ancora una volta la protagonista è stata Katia Ricciarelli:

Una delle cose che mi ha ferito di più è quando ha sbeffeggiato “Siamo donne”, la mia canzone, ridicolizzando la mia storia. Questo è stato veramente di cattivo gusto. Io non ho mai cercato e voluto lo scontro con lei. Sono sempre stata leale, chiara ed esplicita dicendole in faccia le cose. Io non voglio fare guerra con le donne e non ho voluto alzare l’artiglieria contro una signora.