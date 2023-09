Jo Squillo, marito e figlia “elettiva” della concorrente di Tale e Quale Show

Jo Squillo è una concorrente di Tale e Quale Show 2023, in partenza da questo venerdì 22 settembre. Ovviamente, la sua presenza nel varietà di Rai1 accenderà anche la curiosità dei telespettatori sulla sua vita privata: chi è il marito e la figlia dell’ex concorrente del GF Vip? Scopriamolo insieme.

Marito e figlia di Jo Squillo: chi sono

Giovanna Maria Coletti, vero nome di Jo Squillo, classe 1962, è diventata una vera e propria icona negli anni Ottanta. La sua carriera musicale nel panorama punk italiano ha avuto inizio quando era ancora una giovane minorenne.

Dalla fine degli anni ’80, ha instaurato una stretta relazione con Gianni Muciaccia, ex musicista e produttore discografico. Attualmente, la coppia risiede a Milano ed è unita in matrimonio dopo molti anni di convivenza. Muciaccia ha anche prodotto diversi album di Jo Squillo. Nonostante il lungo percorso sentimentale e artistico condiviso, la coppia non ha mai avuto figli.

Oltre alla sua notevole carriera nel mondo della musica e della televisione, Jo Squillo è anche impegnata come attivista fin dalla giovinezza. Nel 1988, ha pubblicato l’album “Terra Magica” dedicato a tematiche ecologiste. A partire dal 2013, ogni anno organizza eventi e manifestazioni in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

La coppia non ha figli e si è sempre detta comunque realizzata, nonostante la presenza di una figlia “elettiva” nella vita di Jo Squillo. Si tratta della modella Michelle Maluso che andò a trovare anche la concorrente di Tale e Quale Show durante la sua partecipazione al GF Vip. Di lei Jo Squillo ha dichiarato, come riporta Open:

Lei ha una madre, io sono la sua diversamente madre. Quando ho perso i genitori questa ragazza bellissima è entrata nella mia vita. E me l’ha restituita; faceva la modella, si alzava all’alba per prendere quattro soldi e avere la possibilità di sfilare. Ero affascinata da questa ragazza che “si sbatteva”. I miei genitori avrebbero sempre voluto una nipote. Me l’hanno mandata loro.

Le due hanno deciso di essere madre e figlia “un giorno che non c’era posto in ostello e si è fermata a dormire da me. E non se n’è mai più andata. Una mattina in cucina mi ha detto, all’improvviso: “Mamma”. Mi sono messa a urlare, non doveva permettersi. Non ero pronta e sentivo di mancare di rispetto alla sua famiglia. Ma ha continuato imperterrita”.