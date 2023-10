Perché si parla in queste ore e con sempre maggiore insistenza di Jill Cooper? L’esperta di fitness è stata annunciata tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello, pronta ad entrare proprio nella puntata di lunedì del reality. Ancor prima del suo ingresso ha dimostrato di aver seguito le dinamiche che hanno caratterizzato, finora, l’edizione in corso, in modo particolare quelle relative a Beatrice Luzzi ed allo scontro con Jane Alexander.

Jill Cooper dice la sua sullo scontro tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Nei giorni scorsi, Justine Mattera ha dedicato un post Instagram alla vicenda che ha visto coinvolte Beatrice Luzzi e Jane Alexander, dopo lo scontro in diretta sul presunto ruolo “sfilato” in Elisa di Rivombrosa. Jane ha replicato alle accuse di Beatrice, dividendo gli animi dell’opinione pubblica. Ecco cosa ha scritto in merito Justine Mattera:

Ho trovato tristissima e assurda l’accusa di Beatrice Luzzi che Jane Alexander aveva “sfilato in malissimo modo” il ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker. A parte che l’unica parte somigliante delle due è il colore dei capelli. Jane Alexander ha ottenuto quel ruolo grazie a diversi provini su parte fatti, come confermato dalla regista Cinzia TH Torrini. Jane ha saputo rendere quel ruolo davvero iconico. Così iconico che ce la ricordiamo tutti anche a distanza di anni. Guardando il video si nota che la signora Luzzi non guarda Jane mai negli occhi, come è consueta abitudine di chi non racconta la verità. In più, la stessa regista conferma che il nome di Beatrice Luzzi non si trovava nella rosa delle candidate per quel ruolo. Sono stanca di sentire donne che accusano donne di aver ottenuto un ruolo grazie ad un compromesso. Rode così tanto pensare che magari era solo più giusta l’altra? Fatemi sapere che ne pensate.

E Jill Cooper non si è fatta mancare l’occasione per dire ciò che pensava sulla vicenda:

se vi state chiedendo se a jill cooper stia simpatica la luzzi, la risposta è no pic.twitter.com/nEtZa8BkKA — Paola. (@Iperborea_) October 13, 2023

Ma non è stata la sola, dal momento che altre spunte blu hanno espresso la propria opinione, schierandosi tutte contro la Luzzi. Come la prenderà Beatrice una volta fuori dalla Casa?