E’ passato un anno dalla vittoria di Jessica Selassié al GF Vip 6, ma sono ancora in tanti a seguirla e ad essere interessati alla sua vita, sia sul piano della carriera che su quello privato. Jessica può certamente contare su un fandom molto attivo e affiatato, anche se spesso e volentieri è dovuta intervenire in prima persona per mettere un po’ di ordine. Lo ha fatto anche questa volta, approfittando di una domanda che le è stata posta attraverso l’apposito box su Instagram.

Jessica Selassié svela se è fidanzata e fa una richiesta ai fan

La maggiore delle sorelle Selassié, nonché vincitrice del GF Vip 6 ha così risposto tramite le sue Instagram Stories ad alcune domande dei follower relative alla sua vita professionale e privata, soffermandosi in particolare su una domanda: “Sei fidanzata?”. Jessica ha così voluto fare chiarezza definitiva sulla sua attuale situazione sentimentale:

No, non sono fidanzata anzi, colgo l’occasione per dirvi, anche se mi volete, vi prego, non scrivete a tutte le persone di sesso maschile che mi circondano, perché sono miei amici. Se fossi fidanzata lo direi tranquillamente perché sono una persona molto trasparente. Non condivido tanto però se fossi fidanzata lo sapreste.

La Selassié ha così approfittato per ribadire la sua richiesta ai follower:

Quindi io vi prego di non scrivere a nessuno perché sono tutti amici a cui voglio bene, li mettete in imbarazzo e mettete in imbarazzo anche me me. Se fossi fidanzata lo sapreste, ve lo farei conoscere, ma soprattutto so trovarmi benissimo da sola un fidanzato, quindi non vi preoccupate e non scrivete più a nessuno. Vi prego, vi prego, vi prego.

Trovate il video con le sue parole in apertura. Il fandom se la prenderà per questa richiesta lecita dell’ex Vippona?