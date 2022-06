Katia Ricciarelli ha sicuramente lasciato il “segno” nella Casa del Grande Fratello Vip, specie per via degli scivoloni contro le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè di cui – francamente – avremmo fatto volentieri a meno.

Katia Ricciarelli: gesto inaspettato per Jessica e Lulù Selassiè

Proprio in questi giorni la ex moglie di Pippo Baudo è tornata nelle “grazie” dell’internet per un incontro che ha destato numerose curiosità: Katia Ricciarelli è andata a cena con Nathaly Caldonazzo.

Come ben ricorderete, tra le due non scorreva buon sangue dentro la Casa del GF Vip proprio per via di alcune battute spiacevoli della cantante.

A distanza di tempo, evidentemente, le cose sono cambiate. La Ricciarelli, anche nei confronti delle sorelle Selassiè, ha avuto un gesto “distensivo”, proprio come fanno notare le colleghe de IlVicoloDelleNews.

Katia, infatti, avrebbe incominciato a seguire su Instagram Jessica e Lulù Selassiè (ma non Clarissa).

Tra gli altri ex concorrenti del GF Vip, figurano anche Soleil Sorge e Biagio D’Anelli. Nessuna traccia dei suoi “pupilli” Aldo Montano (che invece la segue) e Davide Silvestri.

Personalmente credo che la Ricciarelli non si occupi del suo profilo Instagram in prima persona ed i “segui” siano un po’ “casuali” (oppure aggiunti già da tempo): voi che ne pensate?