Jessica Alves, l’ex Ken umano, nei giorni scorsi si è scagliata contro Francesca Cipriani, dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Adesso però torna a far parlare di sé per via di un altro intervento che ha appena annunciato e che contribuirà a far parecchio discutere, come anticipato in una intervista tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo.

Jessica Alves, nuovo intervento choc per l’ex Ken umano

Nato Rodrigo, Jessica Alves si è sottoposta a decine di interventi chirurgici per apparire inizialmente simile al fidanzato di Barbie, Ken, salvo poi decidere di cambiare sesso sottoponendosi a nuove operazioni e rinascendo, appunto, Jessica Alves.

Oggi ha deciso di intraprendere un nuovo percorso che contribuirà a sollevare molto dubbi etici, come anticipa Riccardo Signoretti nel suo profilo Instagram riprendendo le parole rilasciate dalla stessa in una intervista tra le pagine del settimanale Nuovo. Jessica ha infatti intenzione di avere un figlio e per questo si sottoporrà a un trapianto di utero:

Così potrò partorire e stringere tra le braccia un figlio mio. So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità. Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio. Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico.

Attualmente Jessica Alves si trova in Brasile per sottoporsi a tutti gli esami preoperatori in attesa di sapere quando potrà sottoporsi al nuovo intervento, in merito al quale ha svelato:

L’intervento dura cinque ore e costa 50 mila euro. Mi impianteranno l’utero di una donatrice morta. Spero che mi nasca una femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della d’Urso.