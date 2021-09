Jessica Alves si scaglia contro Francesca Cipriani? Le due hanno sempre avuto un bel rapporto di amicizia ma, proprio in queste ore, Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi, ha svelato un retroscena sul Grande Fratello Vip.

Jessica Alves punta il Grande Fratello Vip e si scaglia contro Francesca Cipriani

Rodrigo Alves, noto come il Ken umano, oggi si chiama Jessica e sta completando la sua transizione. Vive tra Londra e San Paolo ed è diventato una stupenda e burrosa ragazza ricercata dalle televisioni e dai reality di mezzo mondo. Si sussurra però che il suo sogno sia quello di partecipare al Grande Fratello vip e che non abbia affatto preso bene l’imminente ingresso della sua grande amica Francesca Cipriani nella casa più spiata d’Italia. Riuscirà a raggiungerla? Ah, saperlo.

Personalmente non sento l’esigenza di vedere in casa nessuna delle due. Non so voi ma da queste parti ne abbiamo piene le scatole di questo trash un po’ esasperato.

Francesca Cipriani, nel frattempo, intervistata da TGCom24 non vede l’ora di intraprendere questa nuova avventura: