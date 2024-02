Li abbiamo attesi per 27 lunghi anni e finalmente, i Jalisse, approdano a Sanremo 2024. Con 27 esclusioni consecutive dalla kermesse canora, il duo canoro formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci calcherà finalmente il palcoscenico dell’Ariston, non in gara ovviamente, ma come ospiti speciali.

I Jalisse tornano a Sanremo 2024

A svelarlo in anteprima è stato il sito televisivo TvBlog.it, che ha annunciato le prove dei Jalisse a Sanremo 2024 previste nella giornata di oggi sul palco dell’Ariston, dopo quelle prioritarie di Lorella Cuccarini (oggi co-conduttrice) e delle cover:

I Jalisse dovrebbero – come anticipato nei giorni scorsi dal sito di Davide Maggio – essere i protagonisti di uno sketch con la complicità di Fiorello (co-conduttore del sabato).

I Jalisse, vincitori di Sanremo 1997 con Fiumi di Parole, nei giorni scorsi erano già stati avvistati dalle parti del Festival in quanto ingaggiati da un noto marchio di pasta per alcuni spot diffusi via web e social. Adesso, finalmente, avranno il loro tanto atteso riscatto, potendo calcare nuovamente il palco dell’Ariston, seppur in una veste diversa.

🔴Ce l’abbiamo fatta, il cielo è azzurro sopra Sanremo! Dopo 27 anni dalla loro vittoria, dopo 27 esclusioni, i Jalisse tornano a #Sanremo2024 come ospiti.

Sono stati invitati da Fiorello e con lui saranno protagonisti di uno sketch.

Oggi faranno le prove in teatro (TvBlog) pic.twitter.com/4iCY4Ek4xH — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 9, 2024