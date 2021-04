Karina Cascella, sempre senza peli sulla lingua, ha espresso il suo punto di vista nei confronti di Valentina Persia dopo il trattamento ignobile che ha riservato a Fariba nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lo scorso lunedì sera.

La domanda è: “Pensa di far ridere?“. No, perché a me ha dato solo il voltastomaco. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente.