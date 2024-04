Luce Caponegro, conosciuta come Selen, intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha svelato un doloroso retroscena prima di partire verso l’Isola dei Famosi 2024.

Sono nata come Luce, sono diventata Selen, ho vissuto come Selen, e poi piano piano sono tornata Luce. Anzi, veramente Luce. Oggi questo è il nome con cui voglio sentirmi chiamare.

Luca ha raccontato due episodi della sua adolescenza:

Poi a diciotto anni e due giorni sono scappata di nuovo e in quel caso potevo perché ero maggiorenne. Anche lì è stato rocambolesco perché nel travaglio del decidere se andare via o rimanere con la mia famiglia io non volevo abbandonare l’equitazione.

E il tentato suicidio:

Ero poco più che una ragazzina ed ho tentato il suicidio, mi sono lanciata sotto un camion. Sono stata ripresa da una ciocca di capelli e tirata indietro.

Ero attaccata alla rete di una casa, di un recinto. Mi stava tenendo il mio fidanzato ma non sapeva come fare perché ogni volta che passava una macchina cercavo di buttarmi, era un impeto fortissimo. Non volevo scegliere, non volevo prendere quella decisione.

Mi hanno ricoverato, però il giorno dopo sono uscita e non ho parlato per un mese o due. Poi piano piano ho ritrovato la voglia di vivere e mi ha aiutato molto andare libera per la natura. Il mio contatto con la natura è stato quello di vivere sui monti, allo stato brado, vivendo procacciando il cibo che la terra poteva offrire, una mela o una pera selvatica, le castagne che cadevano… Lì ho ricominciato a vivere.