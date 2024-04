Isola dei Famosi 2024, spoiler: nel cast un altro naufrago, di chi si tratta

Il prossimo 8 aprile sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset si apriranno i battenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nel cast, anche un altro naufrago che non era stato menzionato.

Stiamo parlando di Francesco Benigno, attore palermitano molto famoso negli anni ‘90 che ha spoilerato il suo ingresso direttamente tramite il suo profilo di Instagram, raccontando quando entrerà ufficialmente in gioco:

Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’isola insieme agli altri, ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato!

Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su canale 5. L’8 aprile alla prima puntata non ci sarò e quindi cari fan se avete di meglio da fare fate pure basta che giorno 11 sarete tutti collegati per fare schizzare in alto gli ascolti oggi sono i numeri che fanno importante un artista.