Isola dei Famosi 2024: come ha reagito Ilary Blasi alla conduzione di Vladimir Luxuria?

In attesa dell’Isola dei Famosi 2024, come ha reagito Ilary Blasi alla conduzione della sua ex opinionista, Vladimir Luxuria?

Dal prossimo lunedì 8 aprile, prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Si tratta della 18esima volta per il reality ambientato in Honduras e che vedrà i vari naufraghi alle prese con prove fisiche e psicologiche. Quest’anno, alla conduzione del programma Mediaset, troveremo per la prima volta Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi 2024 senza Ilary Blasi: la sua reazione

La futura nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 conosce molto bene il reality, essendo stata in passato sia naufraga che inviata e opinionista. Ad affiancarla in studio in questo suo nuovo ruolo, saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, questi ultimi con il compito di commentare ciò che accade in Honduras. In collegamento, l’inviata Elenoire Casalegno.

In vista della prima puntata, Vladimir Luxuria ha rilasciato una intervista al settimanale Chi, svelando come nel 2008 non avesse alcuna intenzione di partecipare come naufraga:

La verità? Non volevo fare l’Isola. Fu Simona Ventura che mi volle fortissimamente. Avevo paura perché pensavo: “Ma come reagirò alla fame? Diventerò una pazza isterica? Farò la piagnona? Sarò sleale?“. Ma chi di noi può conoscersi al 100%? Su alcune cose ero tranquilla, tipo il mio linguaggio…ma sulla fame? E sull’astinenza, oltre che dal cibo, anche dal sess0? Poi sono una mammona, chiamo mamma ogni giorno. E non la sento per due mesi? E poi non sapere che succede nel mondo.

Adesso però la vedremo in un ruolo per lei inedito ed in merito ha commentato:

Sto seguendo questa edizione dalla fase embrionale, da quando mi è stata data questa grandissima opportunità. Ho fatto le riunioni con gli autori, ho visto i casting, sto incontrando i naufraghi. Criticatemi su tutto, ma non sull’impegno, io quando mi prendo una responsabilità è fino alla fine. E’ vero, sono stata la prima deputata trans d’Europa. Ora sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5. Credo di essere anche la prima in Europa. Vero, ma è anche vero che so che l’editore mi ha voluta non in quanto trans ma perché, mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare. Credo sia per merito. Questo dimostra un’apertura da parte dell’azienda, che c’è e c’è sempre stata. E anche dell’Italia.

Ma invece, come ha reagito Ilary Blasi, ultima conduttrice dell’Isola dei Famosi, alla notizia della sua conduzione? Vladimir ha svelato:

Sono stati tutti felici, compresi quelli che prima di me hanno condotto l’Isola. Ho sentito Simona (Ventura, ndr), Nicola (Savino, ndr), Alessia (Marcuzzi, ndr), Ilary (Blasi, ndr)…La felicità è bella soltanto se condivisa.