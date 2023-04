Isola dei Famosi 2023, i concorrenti – I Jalisse sono tra i naufraghi ufficiali di questa nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi da lunedì 17 aprile sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Isola dei Famosi, Jalisse: Alessandra Drusian e Fabio Ricci stanno insieme?

Fabio Ricci e Alessandra Drusian intervistati da Paolo Giordano per “Il Giornale”, raccontano: “Sanremo rimane sempre il nostro obiettivo e il nostro sogno, figuriamoci se cambia adesso. Conosciamo lo spettacolo, dicono che quest’anno sarà diverso”.

Fabio e Alessandra, coppia sul lavoro ed anche nella vita, assicurano:

Ci siamo messi in gioco sempre, perché non farlo anche stavolta? Siamo persone tra le persone, senza maschere. Senza rischiare di sembrare ipocriti o falsi, noi siamo identici sia sul palco che nella vita privata e quindi saremo noi stessi anche qui in Honduras. Insomma, siamo insieme da 31 anni, ci conosceremo bene oppure no? La musica resta la nostra passione e la tv non esclude le canzoni. Anzi, questa sarà un’opportunità per far conoscere meglio Ale e Fabio.

Sanremo, comunque, resta l’obiettivo numero uno:

Non stiamo mai fermi, almeno musicalmente, siamo cantautori e raccontiamo sempre le cose che viviamo in prima persona.

E sull’Isola dei Famosi trasformata in canzone affermano:

Avevamo iniziato a scrivere un brano per l’estate, ma ci siamo dovuti fermare per questo show. In realtà ora la nostra idea è di continuare a scrivere il testo mentre siamo sull’Isola, ispirandosi alle sensazioni che questa esperienza ci farà vivere. Da un periodo unico potrebbe arrivare un racconto unico.

Gli altri concorrenti

Isola dei Famosi 2023, concorrenti divisi in tre tribù

I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in tre tribù: donne, uomini e coppie, ecco a seguire come saranno organizzati i naufraghi in Honduras.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l’attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

La tribù degli uomini sarà composta da tre concorrenti: l’attore Christopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin.

La tribù delle coppie, invece, sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.