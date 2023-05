Isola dei Famosi, ex naufrago commenta il bacio tra Cecchi Paone e Simone: “Mi suscita disagio”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono la prima coppia gay sbarcata sull’Isola dei Famosi. I due naufraghi si coccolano serenamente e, questi atteggiamenti, hanno suscitato il malcontento degli omofobi online (che non perdono mai l’occasione per stare zitti).

Isola dei Famosi, ex naufrago commenta il bacio tra Cecchi Paone e Simone

Tra coloro che hanno espresso il loro punto di vista, anche Luca Vismara, ex naufrago dell’Isola dei Famosi tornato alla musica (pare che abbia pubblicato un singolo il mese scorso). Proprio commentando l’ultima puntata, il ricciolino ha svelato di non apprezzare queste effusioni, precisando che l’orientamento sessuale non c’entra nulla:

A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay, lesbo o di stocazz*, mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto.

Li trovo di cattivo gusto.#Isola — Luca Vismara (@LucaVismara) May 2, 2023



