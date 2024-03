Isola dei Famosi, due noti ex naufraghi hanno violato più volte il regolamento: arriva la clamorosa confessione

Nei reality accade spesso che i concorrenti violino il regolamento. E’ successo anche all’Isola dei Famosi, come confessato da due noti ex naufraghi. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, come confessato nel corso del programma TNT – Attenti a quei due, con Turchese Baracchi e lo stesso ex gieffino, nella puntata del 29 febbraio, in onda su Radio Cusano Campus.

Isola dei Famosi, le confessioni di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi

Vaporidis e Tavassi sono tornati a parlare della loro esperienza all’Isola dei Famosi ed hanno confessato di aver violato il regolamento, più di una volta. “Io e Nicolas eravamo i criminali dell’Isola”, ha ironizzato Tavassi, che purtroppo ha dovuto interrompere la sua avventura in Honduras per via di un infortunio. L’ex naufrago ha poi aggiunto:

Una volta siamo scappati a nuoto per andare in un’altra isola e rubare i cocchi quando non potevamo.

Ma a svelare ulteriori dettagli è stato Nicolas, vincitore dell’Isola nel 2022, il quale ha spiegato di essere riusciti ad entrare in possesso di sigarette, rubate a un microfonista, proprio con la complicità di Edoardo Tavassi. Sarebbe stato lui a rubare le sigarette e nasconderle nelle tasche di Vaporidis, che con il suo viso angelico poteva rendere più difficile passare per sospetto.

Tuttavia la produzione si sarebbe accorta della presenza dei mozziconi nascosti dal fratello di Guendalina:

Non sapevano che avevamo il pacchetto. Nicolas si faceva quaranta chilometri per fumarsela e non fare sentire la puzza. Gli altri naufraghi non dicevano niente perché eravamo un’associazione a delinquere.

Infine, Nicolas Vaporidis ha commentato la presenza di Vladimir Luxuria alla conduzione della prossima Isola dei Famosi: