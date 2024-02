Marina Suma è la prima concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024. È questo il primo nome importante della 18esima edizione del reality show secondo FanPage.it.

Fanpage.it è in grado di confermare che l’attrice, indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing, è una delle concorrenti che ha già firmato per la prossima avventura.

Ecco le altre novità sempre proposte dai colleghi di FanPage:

Il passaggio di conduzione, da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria, ha prodotto una serie di novità. La prima è che non dovrebbe esserci come inviato dall’Isola Alvin, storico sodale della ex conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti. Come opinionista, il nome che balla è quello di Sonia Bruganelli.