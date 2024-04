Vladimir Luxuria intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato per quale motivo è stata scelta per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, tutti i cambiamenti: parla Vladimir Luxuria Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono …

