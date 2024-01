Isola dei Famosi 2024, tra i possibili concorrenti di questa edizione in partenza potrebbe esserci anche Rossella Erra, così come confermato dai colleghi di TVBlog.

Isola dei Famosi contatta un volto di Ballando con le stelle

Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione. Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi all’Isola dei famosi. Ora però è prematuro parlarne. Io sono una fan dei reality, li seguo e li commento da sempre. Questo mi influenza. Per me è un grande onore essere considerata nella rosa dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Ma devo fare una riflessione profonda: sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (autore storico della conduttrice, Ndr). Non posso prendere una decisione a cuor leggero. Di sicuro sono molto lusingata.

Attualmente non è in corso una trattativa:

A questa possibilità ci penserò dopo Sanremo, che commenterò il lunedì da Caterina Balivo su Rai1 e il martedì da Monica Setta su Rai2.

Svelato il primo naufrago

Il primo nome del prossimo naufrago dell’Isola dei Famosi 2024 potrà stupire qualcuno, sebbene il personaggio in questione non sia assolutamente nuovo al mondo dei reality. Si tratta di Joe Bastianich, un volto noto che, come ricorda il blog televisivo che ha lanciato l’indiscrezione, deve il suo successo alle cucine di Sky.

Il ristoratore con un grande talento musicale, dopo essere stato giudice di MasterChef per ben otto anni, dal 2011 al 2019, ha partecipato in passato a vari programmi, da Amici Celebrities a Pechino Express, vincendo l’ultima edizione.

Adesso però Joe Bastianich ha alzato l’asticella e sarebbe pronto a cimentarsi nei panni di naufrago della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi 2024 in partenza dalla prossima primavera, in onda come sempre su Canale 5.

“Il ristoratore, con la passione per la musica, ha accettato la sfida della sopravvivenza”, scrive il sito di Davide Maggio, che prosegue:

Carattere schietto, dai modi spigolosi, Joe potrebbe rivelarsi un ottimo concorrente, in grado di dare filo da torcere ai compagni naufraghi mettendosi altresì al centro delle dinamiche.