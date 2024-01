L’Isola dei Famosi 2024 prenderà il via tra qualche mese, ma ormai è già in corso il lavoro della produzione per la costituzione del cast che potrebbe essere davvero scoppiettante. Chi si presterà come naufrago, pronto ad affrontare le varie prove di sopravvivenza in Honduras? A svelare il primo nome è stato il blog DavideMaggio.it.

Isola dei Famosi 2024: svelato il primo naufrago

Il primo nome del prossimo naufrago dell’Isola dei Famosi 2024 potrà stupire qualcuno, sebbene il personaggio in questione non sia assolutamente nuovo al mondo dei reality. Si tratta di Joe Bastianich, un volto noto che, come ricorda il blog televisivo che ha lanciato l’indiscrezione, deve il suo successo alle cucine di Sky.

Il ristoratore con un grande talento musicale, dopo essere stato giudice di MasterChef per ben otto anni, dal 2011 al 2019, ha partecipato in passato a vari programmi, da Amici Celebrities a Pechino Express, vincendo l’ultima edizione.

Adesso però Joe Bastianich ha alzato l’asticella e sarebbe pronto a cimentarsi nei panni di naufrago della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi 2024 in partenza dalla prossima primavera, in onda come sempre su Canale 5.

“Il ristoratore, con la passione per la musica, ha accettato la sfida della sopravvivenza”, scrive il sito di Davide Maggio, che prosegue:

Carattere schietto, dai modi spigolosi, Joe potrebbe rivelarsi un ottimo concorrente, in grado di dare filo da torcere ai compagni naufraghi mettendosi altresì al centro delle dinamiche.