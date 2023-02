Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, e ancor prima di dover fare i conti con le indiscrezioni sul cast, si parla con una sempre più insistenza dell’inviato: ci sarà Alvin o si andrà verso un cambio di rotta?

Isola dei Famosi 2023: Bisciglia al posto di Alvin?

Occorrerà attendere il prossimo 17 aprile per la messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi, ma in merito all’inviato, Alvin potrebbe lasciare il posto ad un ‘nuovo’ volto.

E’ di giorni fa l’indiscrezione secondo la quale tra la padrona di casa Ilary Blasi e Alvin ci sarebbe in atto una certa tensione. Una lite che avrebbe compromesso non solo la loro amicizia ma anche la partecipazione come inviato dell’ex (?) amico della conduttrice.

Dopo il gossip di Dagospia, ne spunta un altro direttamente dal settimanale DiPiù, ripreso dai colleghi di Biccy.it: a quanto pare ad indossare i panni del nuovo inviato in Honduras potrebbe essere Filippo Bisciglia:

Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, che partirà tra due mesi, potrebbe essere Filippo Bisciglia. Alvin ha avuto numerosi “sturbi” con Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – e li abbiamo visti!– Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui…

Dopo il suo rientro in Italia, secondo le indiscrezioni, Alvin avrebbe dato un ultimatum alla produzione del reality: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Ma non è tutto: c’è chi assicura che la decisione finale sia stata presa da Ilary.

Ma dunque, Bisciglia al posto di Alvin? Per quanto mi riguarda sarebbe un bel cambio di guardia! Staremo a vedere.