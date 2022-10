Una nota influencer ha “denunciato” un fatto curioso legato ad un mancato scoop che avrebbe dovuto svelare nella Casa del GF Vip: in seguito ad una diffida però tutto sarebbe saltato all’ultimo minuto e lei si sarebbe ritrovata con un pugno di mosche in mano (e 5 mila euro in meno). La protagonista di questo curioso aneddoto raccontato a Casa Pipol, format web di ThePipol, è la nota esperta di gossip, Deianira Marzano.

Nota influencer sarebbe dovuta entrare al GF Vip per uno scoop: l’aneddoto

Per capire bene l’accaduto bisogna fare un passo indietro al GF Vip del 2018. Mentre Giulia Provvedi era nella Casa del GF Vip, Deianira Marzano avrebbe beccato il suo fidanzato dell’epoca, Pierluigi Gollini “che si intratteneva con una ragazza”. Una seconda ragazza l’avrebbe contattata svelando che anche lei si sarebbe sentita con Gollini, con tanto di registrazioni dei vocali alla mano.

“Perché chi ha le corna è sempre l’ultimo che lo viene a sapere? Tutti lo sanno e nessuno glielo dice?”, ha esordito Deianira. “A me sembra una frecciatina a Giulia per Gollini ai tempi”, ha commentato il giornalista Gabriele Parpiglia. Giulia ha replicato: “Anche perchè lo ha raccontato in tutti i salotti tranne che a me, quindi sono molto offesa”. A quel punto la Marzano ha svelato:

Infatti lo volevo raccontare perché ho perso quei famosi 5 mila euro! Io lo devo dire questo fatto dei 5 mila euro! Io avevo firmato un contratto da 5 mila euro per dire questa cosa, ero ad un passo dall’andarglielo a dire e mi dicono ‘no, non lo puoi dire più perché è arrivata una diffida’. E quindi io ho perso 5 mila euro! Non ci posso credere! Perché era la prima volta nella mia vita, non solo che entravo nella Casa ma che ricevevo anche una cospicua somma per parlare due minuti.

“Lo vedi che volevi entrare per visibilità?”, l’ha incalzata Giulia. Deianira ha invece ribadito che lo scoop era vero e ripensando al mancato compenso ha aggiunto: “Il gruzzoletto è volato via”.

Giulia Provvedi ha però commentato, rispetto al gossip sull’allora fidanzato:

A parte che non me ne frega una mazza, però sono sopravvissuta a questo dramma sentimentale, sto molto bene e l’ho affrontato con grande forza ed energia. Quello che ribadisco è che si è fatto un grande caos senza prove. Eri sempre da Barbara d’Urso! Dopo due anni, non me ne frega più niente di sentire i vocali. Tu giri i salotti televisivi per avere visibilità, almeno portati dietro le prove!

La Marzano ha replicato a tono: