Influencer esce allo scoperto su Signorini: “Dovevo fare il GF, poi..”

Caso Signorini, un altro nome emerge: influencer racconta il retroscena sul Grande Fratello

Nella mattinata di oggi Fabrizio Corona si è presentato in Procura a Milano nell’ambito del caso Signorini. Davanti al pubblico ministero ha consegnato un dossier contenente 100 testimonianze raccolte contro il conduttore del Grande Fratello. Tra queste, una in particolare era già stata resa pubblica durante l’ultima puntata di Falsissimo, quando Corona ha letto il messaggio di una persona che raccontava una vicenda personale legata al programma:

“Ciao Fabrizio. Lo ha fatto anche con me, due edizioni fa, quando io e mia nonna eravamo ad un passo dall’ingresso, mi ha cacciato perché non sono stato al suo gioco“.

Ora, quella testimonianza ha finalmente un volto. A dichiararsi apertamente è stato Gino Leonardo Mascia, influencer sardo molto seguito su Instagram, dove conta circa 121mila follower, noto soprattutto per i video realizzati insieme alla nonna.

L’influencer rompe il silenzio

Mascia ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un lungo sfogo sui social in merito al caso Signorini, spiegando che lui e la nonna sarebbero dovuti entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Nel suo racconto, l’influencer parla di una storia mai resa pubblica prima, neppure alla madre:

“È l’inizio di una lunga storia che nessuno sapeva, nemmeno mia madre. Era uno dei tanti, segreti, forse il più denigrante, che mi provocava vergogna che avevo con nonna. Ci eravamo promessi che non avremmo detto nulla e così è stato. Eravamo tornati nella nostra Sardegna da Roma con le valigie intatte e con tanta delusione e dispiacere “ma davvero funziona così?”. Le avevo promesso che ce l’avremmo fatta in altro modo o che l’avrei fatto io e mi avrebbe guardato da casa, purtroppo non ho potuto mantenere la promessa e mai potrò mantenerla. È giusto che chi debba pagare, paghi. Vi racconterò un giorno nel dettaglio, soprattutto le sagge parole di nonna. Ma per ora è solo l’inizio“.

Nei post successivi, Mascia ha continuato a tornare sull’argomento, condividendo anche alcune immagini scattate con la nonna in quei giorni a Roma. A corredo di una foto ha scritto:

“Quello che sarebbe dovuto essere il giorno dell’ingresso, ma che poi a nostra insaputa, con delle scuse da Cinecittà ci hanno rispediti in hotel. E nonna qui ancora si chiedeva il perché, che io in realtà sapevo. Mi si spezza il cuore nel rivedere questi ricordi. Ci aveva creduto fino alla fine“.

A rafforzare il racconto dell’influencer ci sono anche alcune indiscrezioni risalenti al 2022. All’epoca, infatti, tra i possibili concorrenti del GF Vip 7 circolavano anche i nomi di Gino Leonardo Mascia e della nonna Anna. In un articolo pubblicato da Sh Mag si leggeva:

“Non solo Ciacci e Wilma Goich, secondo fondate voci di corridoio, a varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà, sarà anche l’influencer cagliaritano Gino Leonardo Mascia che non entrerà da solo ma insieme ad un parente molto stretto: la sua simpaticissima nonna Anna. – si legge su Sh Mag – Trent’anni, ex parrucchiere, con una grande passione per il mondo dei social e dello spettacolo, il canto e la recitazione – ha interpretato anche un piccolo ruolo nel film per il cinema “Mafia Capitale” -, Gino è diventato popolare soprattutto come influencer, potendo contare su oltre 60.000 follower su Instagram“.

Una vicenda che ora, alla luce delle nuove testimonianze, potrebbe aprire ulteriori sviluppi nel caso Signorini.