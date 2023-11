Incidente per Mario Balotelli, come sta? Fuori strada, auto distrutta

Momenti di paura per Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan, in seguito ad un brutto incidente stradale in auto che lo ha visto coinvolto. Sono le prime notizie che giungono dai principali organi di stampa, i quali parlano di un sinistro avvenuto oggi a Brescia: come sta il calciatore?

Mario Balotelli, incidente in auto: cosa è successo e come sta

L’auto di Balotelli è andata letteralmente distrutta nel grave incidente che lo ha visto coinvolto. Stando alle prime ricostruzioni, il calciatore sarebbe uscito di strada mentre era alla guida della sua vettura.

L’incidente sarebbe avvenuto in via Orzinuovi e in seguito allo schianto sarebbero scoppiati tutti gli airbag che fortunatamente hanno permesso a Balotelli di uscire illeso.

Secondo le prime informazioni, pare che Balotelli sia uscito dall’auto barcollando. Sarebbe quindi stato soccorso, medicato ed invitato a sottoporsi ad un test alcolemico ma, stando a quanto riferisce Il Giornale di Brescia, il 33enne – attualmente infortunato – si sarebbe rifiutato.

Paura a Brescia per Mario Balotelli. L’attaccante è uscito di strada e ha distrutto la sua auto. È accaduto in serata in via Orzinuovi attorno alle 20.30. #mariobalotelli #balotelli #news pic.twitter.com/wyQ2GtsGGe — TheStreetWear (@Run4Food_Italia) November 23, 2023