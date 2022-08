L’ex gieffina Raffaella Fico spiazza e svela di essersi lasciata con il fidanzato Piero Neri. Dopo una relazione di circa un anno, dunque, anche la sua ultima storia d’amore è giunta al capolinea. A confermarlo è stata la stessa Fico rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram.

Raffaella Fico torna single: le sue parole

Le parole di Raffaella Fico sull’ormai ex fidanzato Piero Neri hanno spiazzato dal momento che nella sua ultima intervista al settimanale Vero aveva detto: “Va benissimo, tutto a gonfie vele, sono felice e serena”.

In realtà le cose ora starebbero in modo diverso. Rispondendo alla domanda di un follower “Sei ancora fidanzata?”, la Fico ha risposto con secco “No”. E sul motivo della rottura ha ammesso: “Lasciamo stare… brutta pagina sentimentale. Si è rivelato per me una grande delusione”.

Raffaella Fico ha poi svelato anche in che rapporti sarebbe oggi con l’ex compagno Mario Balotelli, papà della figlia Pia. “Siamo in ottimi rapporti”, ha svelato, postando una foto di Mario con la bambina.