L’impero dei Ferragnez si starebbe sgretolando sempre di più. Nuovi momenti neri per Chiara Ferragni e Fedez, seppur su due fronti differenti. E la domanda che si pone oggi anche TgLa7, a questo punto sorge spontanea: “La Ferragni ha perso il suo tocco d’oro?”.

Crolla l’impero dei Ferragnez? Chiara Ferragni e Fedez, le ultime news

Ma cosa sta succedendo in queste ore? Dopo l’esplosione del caso Balocco, qualcosa, almeno sui social, per l’influencer è cambiato definitivamente e non certo in senso positivo. La sua immagine sembrerebbe essere danneggiata, se non altro dalle accuse di truffa aggravata mosse dalla procura di Milano.

Tra gli ultimi episodi che confermerebbero questa svolta, si segnala quanto accaduto sui social in questi giorni. L’influencer avrebbe trascorso una notte in un lussuoso Hotel de Mascognaz a Champoluc, in Valle D’Aosta, condividendo su Instagram alcune Stories.

I proprietari dell’hotel, compiaciuti dal gesto, le avrebbero chiesto di poter condividere sul proprio profilo social il post, ignari di quello che sarebbe accaduto nel giro di poche ore. Gambero Rosso ha raggiunto telefonicamente la struttura che ha commentato:

Abbiamo chiesto di poter condividere. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto.

Secondo Massimiliano Dona, presidente Unione nazionale consumatori da 17 anni, quello di Ferragni “è stato un esperimento per verificare che effetto fanno i suoi post, e a giudicare dai commenti che sono piovuti sui social forse è il momento di aspettare ancora un po’ per tornare a fare pubblicità”.

Ed in tutto ciò, come se la cava Fedez? A quanto pare non bene anche lui. Nell’annosa battaglia legale contro il Codacons, questa volta il rapper ha avuto la peggio. Il tribunale di Roma ha respinto le sue richieste stabilendo l’archiviazione della querela “per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo”.

La contesa legale risale al 2021, quando Codacons denunciò Fedez per presunta “pubblicità occulta” a favore di un noto marchio sportivo durante il Concertone del primo maggio a Roma. Al tempo stesso, l’associazione aveva citato presunti “testi omofobi” del rapper in concomitanza con la sua campagna sul ddl Zan. Fedez aveva risposto querelando il Codacons per diffamazione.

Ed oggi la decisione della Procura di Roma, annunciata in una nota della stessa associazione.