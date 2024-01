A distanza di poche ore dalle dichiarazioni scottanti di Cristiano Iovino, Ilary Blasi è intervenuta con una sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha smentito il personal trainer, ribadendo che tra i due ci sarebbe stato solo un caffè ed alcuna “frequentazione intima”. Dichiarazioni fatte senza, tra l’altro, mai citare l’imprenditore, ribadendo di non aver mai tradito l’ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi, nell’intervista, si è concentrata in modo particolare sui dettagli legati alla fine della sua storia con Francesco Totti e lo ha fatto spiegando cosa le avrebbe fatto più male:

La conduttrice ha sottolineato poi come tutto ciò che sarebbe stato detto sul suo conto negli ultimi due anni non sarebbe vero:

Sì, che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto. Ma a quel punto la fantomatica coppia aperta a lui non è più andata bene, si vede. No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata “la prescelta”: stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta. Prima e anche dopo. Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna. Voglio dire che ho sposato Francesco ma abbiamo la separazione dei beni. Non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente perché credo che sia giusto così: il matrimonio non è patrimonio. Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere, ma essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto.