Le parole rilasciate in una intervista a Il Messaggero da Cristiano Iovino, proprio non vanno giù a Ilary Blasi, che a distanza di poche ore ha voluto fortemente smentire l’imprenditore e personal trainer.

Ilary Blasi smentisce Cristiano Iovino

Iovino, parlando a Il Messaggero, ha svelato la sua scottante verità, spiegando che tra lui e Ilary Blasi ci sarebbe stato molto più di un semplice caffè, come raccontato dalla conduttrice. Non parla certamente di storia la piuttosto di una “frequentazione intima”.

Iovino ha svelato cosa accadeva durante i loro incontri e dove si vedevano:

Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. […] Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli.

Ma Ilary Blasi non ci sta ed al Corriere della Sera interviene ribadendo che “La sua verità resta quella che ha raccontato”. Nulla di più di un semplice caffè, dunque, lasciando anche intendere che non ci sarebbe stato niente oltre ad una chiacchierata e ad un innocuo scambio di messaggi con l’uomo.

E sebbene la conduttrice abbia lasciato intuire anche di non avere alcuna intenzione di alimentare ulteriormente il gossip, la Blasi farà presto ritorno in tv, sempre a Verissimo, evidentemente per ribadire con forza la sua verità già narrata nel documentario Unica e che troverà spazio, con imperdibili colpi di scena, anche nel libro Che stupida, in uscita il prossimo 30 gennaio.