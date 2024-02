Il Volo si separa? Spunta l’indiscrezione su Piero dopo la lite con Gianluca

Alcuni giorni fa, abbiamo condiviso un articolo in merito alla lite di Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo. Il nostro focus sull’accaduto è rimbalzato online ripetutamente: come stanno le cose?

Il settimanale Chi, ha svelato cosa starebbe succedendo al trio di tenori de Il Volo:

In questi giorni sui social rimbalza il diverbio avvenuto in diretta a Radio Number One tra Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo. Che cosa c’è dietro? In realtà Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si sciolga.

Ecco il VIDEO della discussione:

Intanto Il Volo ha annuncia un quarto appuntamento di “Tutti per uno” (un progetto di Michele Torpedine), del grande show all’Arena di Verona che li ha già visti trionfare lo scorso maggio con due serate evento su Canale 5.

L’anfiteatro più famoso d’Italia ospiterà dunque quattro serate, 9, 11 (già sold out), 12, 13 maggio, in cui il trio italiano più famoso al mondo porterà sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti, in uscita nei prossimi mesi, e i più grandi successi della tradizione musicale italiana, accompagnati da tantissimi ospiti appartenenti a diversi mondi artistici nel panorama italiano e internazionale.

Lo show sarà un’importante occasione per festeggiare i 15 anni di carriera di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

