Il gruppo de Il Volo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto cantano insieme da 15 anni ed hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024.

Lite tra Piero e Gianluca de Il Volo dopo Sanremo 2024

Intervistati in radio, Piero e Gianluca hanno litigato in diretta durante la spiegazione di Ginoble in merito alla scelta del brano durante la serata delle Cover di Sanremo 2024:

E’ bello che la gente abbia apprezzato. Noi abbiamo fatto i Queen e la gente, magari, non se l’aspettava.

Pronto l’intervento di Barone:

Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Dopo 15 anni puoi parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro continua ad essere altro ma non parlare per me! Parla al singolare, parla per te! La gente pensa che i ragazzi de Il Volo dormono ancora nella stessa stanza.

Ecco il VIDEO:

È chiaro che Ignazio sta tentando di tenere unito il trio. Gianluca ha velleità da pop star da sempre, mentre Piero vorrebbe calcare i teatri lirici, studia per quello da anni. Però insieme girano il mondo, da soli al massimo farebbero le ospitate su rai2. Che succederà? — Paolo Leroy (@provolinob) February 11, 2024