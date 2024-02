Il cielo non ci vuole è la canzone di Fred De Palma alla sua prima volta a Sanremo 2024. Un debutto emozionante per il giovane artista, dopo essere salito sul palco dell’Ariston nel 2016, durante la serata delle cover, in coppia con Patty Pravo. Di cosa parla la canzone? Scopriamo il significato.

Il cielo non ci vuole di Fred De Palma: significato canzone Sanremo 2024

La canzone Il cielo non ci vuole a Sanremo 2024 di Fred De Palma è stata scritta dallo stesso artista, insieme a Jacopo Ettorre e Jvli (Julien Boverod).

Il brano sanremese presenta sonorità elettroniche e stranamente non sarà reggaeton ma anzi strizza l’occhio alla dance. Parla di un amore travagliato, fatto di sofferenze ma anche rimpianti e promesse, che tenta di resistere a tutto.

La canzone Il cielo non ci vuole in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 è stata scritta prima dell’estate:

Non l’ho scritto come pezzo di Sanremo. Ad Ama è piaciuto subito, Io ho vissuto sei mesi di ansia infinita in attesa di sapere se davvero ero stato “promosso”, l’ho scoperto in tv quando ha detto il mio nome.

Si tratta di un pezzo intimo, come spiega ad Amica.it, ed in merito lo stesso Fred De Palma spiega il significato:

Non è pensato per far ballare in spiaggia la domenica pomeriggio. Parlo al femminile, sembra che racconti una storia d’amore, ma mi riferisco alla mia coscienza. Parlo di rimpianti per imparare a conviverci. Vorrei che tutti riuscissimo a essere felici quando tutto va male.

